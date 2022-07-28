Вингер Реала Виннисиус умеет удивить не только эффектным дриблингом, но и непонятными решениями на поле.

Товарищеская игра между Реалом и мексиканской Америкой запомнилась не только тем, что Лунину доверили отыграть весь поединок, но и странным эпизодом с участием Винисиуса.

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Мадридцы пытались в пас отойти от собственных ворот и разогнать атаку. Вингер получил мяч и вместо передачи кому-то из партнеров запустил сферу на трибуны.

Добавим, что поединок завершился вничью 2:2. Следующую игру Реал проведет с Ювентусом 31 июля, а 10 августа сразится с Айнтрахтом в битве за Суперкубок УЕФА.

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