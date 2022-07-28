Вінісіус зганьбився у спарингу Реала – відео абсурдних дій зірки Мадрида
Вінгер Реала Вінісіус вміє здивувати не лише ефектним дриблінгом, але й несподіваними рішеннями на полі.
Товариська гра між Реалом та мексиканською Амерікою запам'яталась не лише тим, що Луніну довірили відіграти увесь поєдинок, але й досить дивним епізодом за участі Вінісіуса.
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Мадридці намагались в пас відійти від власних воріт та розігнати атаку. Вінгер отримав м'яч та замість передачі комусь із партнерів запустив сферу на трибуни.
Додамо, що поєдинок завершився внічию 2:2. Наступну гру Реал проведе з Ювентусом 31 липня, а 10 серпня зійдеться з Айнтрахтом у битві за Суперкубок УЄФА.
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