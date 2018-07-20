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Винисиус официально представлен в качестве игрока Реала

14:36 58 Читати українською
Винисиус официально представлен в качестве игрока Реала
Винисиус и Флорентино Перес / ФК Реал Мадрид

Мадридский Реал представил своего летнего новичка Винисиуса, который перебрался на Сантьяго Бернабеу из бразильского Фламенго.

18-летний форвард поставил подпись под соглашением со "сливочными", сообщает официальный сайт Реала.

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Винисиус и президент мадридцев Флорентино Перес подписали контракт во время презентации новичка на домашней арене "галактикос". Также в ней приняли участие легендарный бразильский форвард Реала Роналдо и родственники молодого нападающего.

Мадридцы объявили о трансфере Винисиуса Жуниора в мае прошлого года. Фламенго получил за левого вингера 45 млн евро. Переход завершился только сейчас, поскольку "сливочные" вынуждены были ждать совершеннолетия бразильца.

Винисиус дебютировал на профессиональном уровне в 2017 году. За Фламенго он провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей. За сборную Бразилии U-17 нападающий сыграл 15 поединков, в которых забил 12 голов.

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