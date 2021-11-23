"Думаю, что Барселона станет лучшей с Хави, но я не могу говорить о других командах, я сосредоточен на Мадриде. Когда-то ко мне пришли Барса и Мадрид, но я решил пойти в Реал из-за проекта, который они мне предложили. Я всегда любил клуб, Криштиану Роналду и других игроков.

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Я всегда верил, что должен сделать здесь большие дела. Этот клуб дал мне так много… Надеюсь остаться здесь надолго. Я чувствую себя важным и очень счастливым сейчас. Хочу сделать отличную карьеру в Реале, как у Криштиану, Рамоса или Марсело. Хочу быть здесь так же долго, как и они. Также я спокоен по поводу контракта", – цитирует Винисиуса Marca .

К слову, бразилец выступает за "сливочных" с 2018 года. В активе Жуниора 135 поединков, 24 гола и 30 ассистов. Текущий сезон в Испании для него складывается едва ли не лучше всего.

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