Динамо має шанси на перший гол у ЛЧ

4 команди вже забезпечили собі плей-офф Ліги чемпіонів. Ліверпуль, Аякс, Баварія та Ювентус пройшли перші чотири тури без втрат.

У мерсисайдців і амстердамців турнірної мотивації немає взагалі – вони достроково виграли свої групи. У квартеті Аякса за друге місце в очному матчі позмагаються Борусія та Спортінг, а в групі Ліверпуля попереду ще запекла боротьба між Порту, Міланом та Атлетіко.

Динамо – Баварія. 23 листопада, 19:45

Баварія лише гіпотетично може втратити першу сходинку, однак вистачить навіть нічиєї в Києві. У Динамо з'явилися реальні шанси зачепитися за очко, адже німці приїхали без 5 важливих футболістів. Принаймні, кияни можуть розраховувати на перший гол у турнірі (коефіцієнт – 1.7), адже в центрі поля не буде Кімміха, а дірку в обороні Мюнхена закриватиме юний Н'янзу. Динамо, до речі, залишилося однією з двох команд, які ще не забивали в цій Лізі чемпіонів.

Динамо – Баварія: анонс матчу Ліги чемпіонів

Челсі – Ювентус. 23 листопада, 19:45

Інша така команда – Мальме. Шведам потрібно громити з різницею в 4 голи Зеніт, щоб залишити Ракицького без Ліги Європи. Перші сходинки в групі Н нікуди не втечуть від Ювентуса та Челсі. Вівторковий поєдинок на Стамфорд Брідж допоможе визначити, яка з двох екс-команд Антоніо Конте фінішує на вершині таблиці. Попередню зустріч Ювентус виграв, але Челсі здатен на реванш. Лондонці восени демонструють футбол вищої якості та беруть стабільністю.

Яремчук і Маліновський з надіями на кращу форму

Обидві зірки збірної України останнім часом трішки здали. Роман вже два місяці не забиває за Бенфіку, а Руслан часто не потрапляє в стартовий склад Аталанти.

Янг Бойз – Аталанта. 23 листопада, 22:00

Аталанта двічі була близькою до перемоги над МЮ, але щоразу провалювала кінцівки. 3 очки в Берні – обов'язкова програма для бергамасків, які розмістилися за спинами Юнайтед і Вільяреала. У групі F взагалі дуже гаряча ситуація. Лідирує МЮ, який "відскоками" (або ж геніальністю Роналду) назбирав бали, але перебуває в кризі та втратив тренера. Янг Бойз також зберігають шанси на плей-офф, однак дуже примарні. До гри проти Маліновського швейцарці підходять з жахливими кадровими проблемами. Сам українець може сподіватися на стартовий склад, адже на вихідних відзначився фірмовим голом.

Барселона – Бенфіка. 23 листопада, 22:00

Яремчук поки що тільки мріє про голи. Після повернення зі збірної йому дали відпочинок і готують до ключової зустрічі з Барселоною. Бенфіка в першому колі розтрощила каталонців вдома, а тепер має повторити подвиг на виїзді. От тільки в суперниках вже не ментально та тактично убога команда Кумана. Хаві за короткий період важко щось кардинально змінити, але відношення футболістів в будь-якому разі стане інакшим. Матч на Камп Ноу впливатиме на долю Динамо. Україні треба вболівати за Барсу, щоб поборотися в останньому турі з Бенфікою за ЛЄ.

Великий фінал для Зінченка, малий фінал для Соболя

Манчестер Сіті – ПСЖ. 24 листопада, 22:00

Обидва проєкти арабських шейхів вийдуть у плей-офф. Ман Сіті та ПСЖ ще нічого собі не гарантували, але перші два місця не віддадуть. А в очному поєдинку визначать, хто виграє групу А та матиме кращий жереб в 1/8. У вересні Мессі переграв Гвардіолу, однак тоді не обійшлося без великого везіння. Сіті на дистанції сезону виглядає переконливіше та збалансованіше. Зінченко безпросвітно сидить за спиною Канселу, але теоретично може стати для Пепа більш захисною опцією на лівий фланг в надіях нейтралізувати Мессі.

Брюгге – РБ Лейпциг. 24 листопада, 22:00

Аутсайдери групи А розіграють третє місце. Як не дивно, а кращі шанси у Брюгге. Лейпциг у цьому сезоні не виграв жодного виїзного матчу в Бундеслізі та Лізі чемпіонів, а на вихідних безвольно влетів ослабленому Хоффенхайму. РБ не може запропонувати нічого, крім класної форми Нкунку. Тоді як бельгійці мають хорошу збалансовану команду, яка, щоправда, останнім часом забуксувала. Соболю знову доведеться протистояти лідеру Лейпцига – попередня дуель з Нкунку, попри позитивний рахунок, видалася вкрай складною для українця.

Вирішальний бій Шахтаря, Реал тремтить перед Вернидубом

Інтер – Шахтар. 24 листопада, 19:45

"Гірники" за чотири тури нашкребли одне очко – в домашньому матчі з Інтером. Після рівної битви з Реалом Де Дзербі отримав компліменти, але Шахтарю дуже не вистачає стабільності. Солідні матчі чергуються з невиразними, а команді потрібен результат. Шахтар вперше за 10 років ризикує залишитися без євровесни. Тільки перемога на Сан-Сіро збереже донеччан у боротьбі. За півтора року Шахтар 4 рази зустрічався з Інтером і не забив жодного гола – це не вселяє оптимізм.

Шериф – Реал. 24 листопада, 22:00

Юрій Вернидуб привіз Реал у Тирасполь – вже подвиг. Зрозуміло, хто фаворит, однак насміхатися з молдовської команди після сенсації на Бернабеу ніхто не сміє. Шериф переграв Реал завдяки неймовірній удачі, але ж Вернидуб створив передумови для успіху. У середу український фахівець спробує повторити подвиг. Просунуті моделі дають Шерифу 26% на непрограш Мадриду – варіанти ще раз відскочити є.