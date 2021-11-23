"Думаю, що Барселона стане кращою з Хаві, але я не можу говорити про інші команди, я зосереджений на Мадриді. Колись до мене прийшли Барса та Мадрид, але я вирішив піти у Реал через проєкт, який вони мені запропонували. Я завжди любив клуб, Кріштіану Роналду та інших гравців.

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Я завжди вірив, що маю зробити тут великі справи. Цей клуб дав мені так багато… Сподіваюся залишитись тут надовго. Я почуваюся важливим і дуже щасливим зараз. Хочу зробити чудову кар'єру в Реалі, як у Кріштіану, Рамоса чи Марсело. Прагну бути тут так само довго, як і вони. Також я спокійний щодо контракту", – цитує Вінісіуса Marca.

До слова, бразилець виступає за "вершкових" з 2018 року. Наразі в активі Жуніора 135 поєдинків, 24 голи та 30 асистів. Поточний сезон в Іспанії для нього складається чи не найкраще.

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