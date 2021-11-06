В конце сезона мадридский клуб хочет начать переговоры с бразильцем по продлению контракта аж до лета 2028-го, информирует ABC.

Реал похвастался уникальными возможностями обновленного Сантьяго Бернабеу

Сейчас зарплата Винисиуса составляет 3,5 млн евро в сезон, но она вырастет в несколько раз. Также Реал хочет прописать самую большую клаусулу в истории клуба. Пока рекорд держит Криштиану Роналду, сумма выкупа которого составляла один миллиард евро. Клаусула Винисиуса должна "раздуться" с 700 млн евро до беспрецедентных 1,1 млрд.

Болей, переживай настоящие эмоции во время Лиги чемпионов вместе с друзьями и любимой Żubrówka! Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka здесь.

Добавим, что в текущем сезоне 21-летний бразилец провел 15 матчей, отличился 9 голами и 7 ассистами. Особенно от результативности вингера Реала пострадал Шахтер – 2 гола и 3 ассиста и двухматчевом противостоянии.

"У Лобановского такие никогда бы не играли": Де Дзерби хвалят за первый гол Украины в ЛЧ, а Мудрику советуют повзрослеть