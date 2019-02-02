Вингер Шахтера Фернандо, который пропустил 3 месяца из-за тяжелой травмы, вернулся в общую группу

Хавбек Шахтера Фернандо Педро восстановился от травмы.

19-летний хавбек восстановился от травмы, которую получил 31 октября прошлого года в матче Кубка Украины против Олимпика. Бразилец уже начал тренироваться в общей группе. Напомним, Фернандо подвернул ногу и был прооперирован.

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Сам футболист так прокомментировал свое возвращение: "Я очень счастлив, что вернулся к тренировкам после такой сложной травмы. Чувствую себя отлично, рад быть снова в команде. Вскоре наберу свои кондиции, адаптируюсь, а дальше все зависит от решения Паулу Фонсеки", – цитирует Фернандо официальный сайт Шахтера.

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Бразилец является одним из летних приобретений "горняков", который смог закрепиться в составе Шахтера. В текущем сезоне УПЛ Фернандо провел 11 матчей, в которых отметился 2-мя голами и ассистом.