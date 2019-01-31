Бондаренко выбыл до конца сборов – Фонсека пожаловался на нехватку защитников

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о серьезности повреждения Бондаренко и о возможности приглашения на сборы нескольких игроков.

"Бондаренко подвернул голеностоп, травмирован и не сможет тренироваться с нами до конца сбора. По той информации, что у меня есть сейчас, Бондаренко выбыл на 7-10 дней. Также травмирован Ордец. Действительно, у нас существует проблема с центральными защитниками. На данный момент есть только Хочолава, Кривцов и Матвиенко.

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Думаю, Ордец также не сможет работать в общей группе до конца сбора. Его восстановление займет еще некоторое время.

Планирую ли вызвать кого-то на сбор дополнительно в связи с травмами защитников? Посмотрим. Ситуация анализируется. Возможно, еще один-два игрока к нам присоединятся", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

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