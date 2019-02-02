Вінгер Шахтаря Фернандо, який пропустив 3 місяці через важку травму, повернувся у загальну групу

Хавбек Шахтаря Фернандо Педро відновився від травми.

19-річний хавбек відновився від травми, якої зазнав 31 жовтня минулого року у матчі Кубка України проти Олімпіка. Бразилець вже розпочав тренуватись у загальній групі.

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Сам футболіст так прокоментував своє повернення: "Я дуже щасливий, що повернувся до тренувань після такої складної травми. Відчуваю себе відмінно, радий бути знову в команді. Незабаром наберу свої кондиції, адаптуюся, а далі все залежить від рішення Паулу Фонсеки", – цитує Фернандо офіційний сайт Шахтаря.

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Бразилець є одним з літніх придбань "гірників", який зміг закріпитись у складі Шахтаря. У поточному сезоні УПЛ Фернандо провів 11 матчів, в яких відзначився 2-ма голами та асистом.