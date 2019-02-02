toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Вінгер Шахтаря Фернандо, який пропустив 3 місяці через важку травму, повернувся у загальну групу

14:05 207 Читать на русском
Вінгер Шахтаря Фернандо, який пропустив 3 місяці через важку травму, повернувся у загальну групу
Фернандо / Шахтар

Хавбек Шахтаря Фернандо Педро відновився від травми.

19-річний хавбек відновився від травми, якої зазнав 31 жовтня минулого року у матчі Кубка України проти Олімпіка. Бразилець вже розпочав тренуватись у загальній групі.

Бондаренко вибув до кінця зборів – Фонсека поскаржився на брак захисників

Сам футболіст так прокоментував своє повернення: "Я дуже щасливий, що повернувся до тренувань після такої складної травми. Відчуваю себе відмінно, радий бути знову в команді. Незабаром наберу свої кондиції, адаптуюся, а далі все залежить від рішення Паулу Фонсеки", – цитує Фернандо офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар довикликав Бондаря на збори, Мудрик повернувся в дубль

Бразилець є одним з літніх придбань "гірників", який зміг закріпитись у складі Шахтаря. У поточному сезоні УПЛ Фернандо провів 11 матчів, в яких відзначився 2-ма голами та асистом.

Теги
Важка травма Дос Сантос Педро Фернандо Дос Сантос Педро Фернандо Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
40
хв
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук