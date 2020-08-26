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Вингер Шахтера Дудик официально перебрался в чемпионат Польши

22:44 - Читати українською
Вингер Шахтера Дудик официально перебрался в чемпионат Польши
Артем Дудик / Фото ФК Сандеция

Артем Дудик попробует свои силы во втором по силе польском дивизионе.

Сандеция и Артем Дудик подписали контракт о сотрудничестве сроком на два года, сообщает официальный сайт клуба.

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23-летний украинец перебрался в новую команду на правах свободного агента. Напомним, с 2017-го вингер принадлежал Шахтеру, но не смог закрепиться в донецкой команде. Прошлый сезон Артем провел в Слуцке и Мариуполе на правах аренды.

Сандеция выступает в Дивизионе 1 – это второй по силе чемпионат Польши.

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