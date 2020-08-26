Вінгер Шахтаря Дудік офіційно перебрався у чемпіонат Польщі

Артем Дудік спробує свої сили у другому за силою польському дивізіоні.

Сандеція та Артем Дудік підписали контракт про співпрацю терміном на два роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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23-річний українець перебрався у нову команду на правах вільного агента. Нагадаємо, з 2017-го вінгер належав Шахтарю, але не зміг закріпитись у донецькій команді. Минулий сезон Артем провів у Слуцьку та Маріуполі на правах оренди.

Сандеція виступає у Дивізіоні 1 – це другий за силою чемпіонат Польщі.

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