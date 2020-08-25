Шахтер согласовал трансфер Матвиенко в Наполи, – СМИ

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко в ближайшее время может перебраться на Апеннины.

Как сообщалось ранее, защитник "горняков" Николай Матвиенко всерьез заинтересовал боссов Наполи. Партенопейцы сегодня, 25 августа, должны были встретиться с руководством Шахтера, чтобы обсудить нюансы возможного трансфера.

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По сообщению издания Betnews365 такая встреча действительно состоялась. Донецкий клуб согласился продать Матвиенко за 15 млн евро. Кроме того, в соглашении предусмотрен бонус в виде 10% от последующей продажи.

К слову, контракт 24-летнего футболиста с Шахтером действует до лета 2021 года, а Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро. В прошлом сезоне Матвиенко сыграл в составе донецкого Шахтера 38 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Зимой игрока сборной Украины связывали с лондонским Арсеналом, однако "канониры" так и не смогли договориться с руководством донецкого клуба.

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