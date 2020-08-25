Динамо обыграло Шахтер в невероятном матче за Суперкубок Украины – замены и ходы Луческу принесли первый трофей

Мирча Луческу против команды, которой отдал 12 лет. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Чемпион Украины и обладатель Кубка успели сыграть по туру в УПЛ. Динамовцы добыли даже более убедительную победу (4:1) над Олимпиком, а "горняки" немного побольше намучились с Колосом (3:1), реализовав лишь третий пенальти в матче. С Шахтером Луческу 7 раз выигрывал Суперкубок Украины. В целом же триумфов у отчетных соперников было поровну (по 8).

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины 2020

С первых же минут донецкий клуб давит на фланг Караваева и Де Пены, куда очень активно подключается Додо. Там же барражирует и Тете, неожиданно заменивший Марлоса. Тотальный контроль над мячом у "горняков". Но первый удар по воротам лишь на 19-й минуте. Это Додо приложился метров с 20. Бущан парировал перед собой, но ближе всех был Сирота. Практически сразу же прилетела расплата. Супряга несколько раз пытался зацепиться за дальние передачи, но то в офсайд забирался, то перед свиданием с Пятовым отпускал мяч. А вот Жерсон справился на отлично. Родригес отдал на Сидорчука, который шокировал "горняков" подключением из глубины (до этого капитан только у ворот Динамо подчищал почти все). Мягкую подачу Сергея идеально реализовал Де Пена, которого потерял Тете (Додо не успевал вернуться из атаки).

Шахтер – Динамо: видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Луческу не радовался взятию ворот. Эмоций было значительно меньше, чем во время объятий с Тайсоном перед стартовым свистком. Второй же удар киевлян за 32 минуты стал снова фатальным. Жерсон сам развернул атаку, обыгрался с Супрягой и перебросил Пятова. Вот это шоковая терапия от Луческу для бывших подопечных! У Шахтера же, кроме контроля на уровне 67% и обострений Додо, ничего не было. Пока Мораес на 37-й не переиграл Кендзеру на втором этаже. Здесь, правда, не очень то и вина поляка. Сирота потерял своего игрока, а Де Пена упал на ровном месте, проиграв силовую борьбу Додо. Тете подавал без помех, а у Бущана не было шансов. За 17 минут 3 забитых мяча!

Бондарь, которого не успевал накрыть Супряга (дуэль повышенного напряжения из-за амурных дел!) замыкал угловой ударом с нескольких метров, не не получилось нормально пробить на дождливом газоне. Тете из-за пределов штрафной крутил из-под Сидорчука – перекладина. Степаненко слишком сильно приложился издали. Проблема нынешнего Шахтера в том, что большинство ударов вынуждены "горняки" выполнять с дальнего расстояния, а не так, как привыкли. И здесь уже 68% владения не слишком спасает. Динамо на контроле не настаивает, высоким прессингом не страдает – преимущественно нижний и немного среднего блока, взрывные контратаки, немногочисленные, но сколь же эффективные разрывы линий соперника. Отмечаем и героизм тех, кому прежде всего отводили роль запасных в прошлом сезоне в Динамо і Шахтере. Тете и Супряга – ассист, Жерсон и Де Пена с голами.

Марлос уже в перерыве заменил Маркоса. Едва ли не худший матч Антонио в Шахтере, Луческу удалось перекусить молодого бразильца с помощью Шапаренко и Сидорчука. Тете продолжает разрывать. Попал в несколько выставленную руку Шапаренко, Романов не решился назначить не на 100 процентов очевидный пенальти. Подавал на Матвиенко (Николай в позиционныой атаке замыкал дальнюю штангу!), выбили. А на 54-й Тете уже крутил сам. Караваев потерял бразильца, повезло, что снаряд прошел выше. Луческу на нервах. А все потому, что Марлос завершал рикошет от Сидорчука на приеме в центре поля. И снова Тете прорвал все тот же уязвимый левый фланг Динамо, отдав направо. Марлос пробросил мимо Бущана, но Кендзера вынес с линии ворот.

Слишком низко сидит команда Луческу, словно это какой-то середняк отчаянно отбивается. Плоховато прессинговал и цеплялся за мячи Супряга после перерыва. Мирча не церемонится и уже на 61-й выпускает Соля. Ответ Каштру – Соломон вместо Тете. Буяльского, который не до конца оправился после Олимпика, готовится заменил Андриевский. Не Леднев, который больше подходит для атакующей работы, а не черновой. Романов играет за Динамо в рикошете. Матвиенко несколько раз после перерыва замыкал подачи с флангов. Некий скрытый второй форвард. Каштру этого мало. Он еще и выпускает Коноплянку вместо Бондаря. Степаненко садится глубже. Цыганков также готовится выйти. Андриевский меняет таки Де Пену, а не Буяльского.

Все меняется феноменально быстро в головах Луческу и его итальянского ассистента Лонго. Уже не Цыганков, а Цитаишвили снимает футболку, готовясь к выходу на замену. Однако на поле выходит Леднев. И здесь уже Буяльский уходит. На прощание Виталий отдавал острую передачу на Андриевского, которого заблокировали, но серию угловых удалось организовать. После одной из подач забил не кто иной, как Фран СОЛЬ. Андриевский подал, испанец легко опередил Пятова и Степаненко. Вот вам и замены Каштру и Луческу! Фантастика. Почувствуйте разницу. Правда VAR проверял, не был ли Жерсон в положении вне игры. Такое что-то, к мячу динамовцы, которые залезли в офсайд в первой фазе атаки, не дотянулись, потому все чисто. Вместо центрбека Кривцова вышел нападающий Фернандо. Шахтер решил вообще играть без защитников!

Суперкубок Украины, Шахтер – Динамо 1:3: статистика матча впечатляет

Соломон дважды подряд разрывает защиту киевлян. Манор уничтожил Караваева и подстраховку, Фернандо опередил Кендзеру и пробивал. Хотя и пустые ворота, джокером бразилец не стал, невероятный промах. Сидорчук, похоже, все же успевает прижать руку к телу после удара израильтянина, поэтому VAR не дает сигнал о пенальти. Фернандо пробивал после мягкого наброса с фланга – теперь выше. Луческу снова показывает, что Суперкубок Украины – его трофей.