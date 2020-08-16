Вингер Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Бундеслиге

Лига чемпионов — 15:25 3131
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"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?
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Динамо – Полесье: Луческу удачно трансформирует игроков, Супряга и Дуэлунд посрамляют экс-тренеров, феерия украинцевУкраина — 00:55 58351
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Лига чемпионов 2019/20: определились пары полуфиналистов турнираЛига чемпионов — 00:05 10653
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4 игрока сборной Украины в бельгийской битве: ошибка и гол Пластуна, "сухой" Яремчук, неожиданная победа МакаренкоБельгия — 15 авг 5274
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Роналду и Месси завершают эру – провальный сезон в Лиге чемпионов может привести к уходу легендЛига чемпионов — 15 авг 6291