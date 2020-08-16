Вингер Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Бундеслиге

Вингер Манчестер Юнайтед Техит Чонг будет выступать за Вердер на правах аренды.

Юная звезда манкунианцев уже приступил к тренировкам в составе нового клуба, сообщает официальный твиттер Вердера.

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Интересно, что детали контракта еще не согласованы окончательно, однако ранее сообщалось об аренде игрока на один сезон. Добавим, что контракт Чонга рассчитан до лета 2022 года.

К слову, нидерландец провел за основную команду Манчестер Юнайтед 16 поединков в прошлом сезоне, записав в свой актив 2 гола и 3 ассиста.

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