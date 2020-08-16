toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛИОН ТРАНСФЕРЫ ИНТЕР - ШАХТЕР

Вингер Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Бундеслиге

15:29 - Читати українською
Вингер Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Бундеслиге
Техит Чонг / фото ФК Вердер

Вингер Манчестер Юнайтед Техит Чонг будет выступать за Вердер на правах аренды.

Юная звезда манкунианцев уже приступил к тренировкам в составе нового клуба, сообщает официальный твиттер Вердера.

Погба подорвал сеть загадочным сообщением в Twitter

Интересно, что детали контракта еще не согласованы окончательно, однако ранее сообщалось об аренде игрока на один сезон. Добавим, что контракт Чонга рассчитан до лета 2022 года.

К слову, нидерландец провел за основную команду Манчестер Юнайтед 16 поединков в прошлом сезоне, записав в свой актив 2 гола и 3 ассиста.

Манчестер Юнайтед в экстра-тайме дожал Копенгаген и вышел в полуфинал Лиги Европы

blog_ava
Суркис назвал приоритеты Динамо на трансферном рынке – президент киевлян не хочет повторить провальный проект Хацкевича
11:28
13968
Теги
Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вердер Вердер Германия Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Германии Техит Техит Чонг
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
10
мин
Севилья
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?