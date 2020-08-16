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Вінгер Манчестер Юнайтед продовжить кар'єру в Бундеслізі

15:27 - Читать на русском
Вінгер Манчестер Юнайтед продовжить кар'єру в Бундеслізі
Техіт Чонг / фото ФК Вердер

Вінгер Манчестер Юнайтед Техіт Чонг виступатиме за Вердер на правах оренди.

Юна зірка манкуніанців уже приступив до тренувань у складі нового клубу, повідомляє офіційний твіттер Вердера.

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Цікаво, що деталі контракту ще не узгоджені остаточно, проте раніше повідомлялось про оренду гравця на один сезон. Додамо, що контракт Чонга розрахований до літа 2022 року.

До слова, нідерландець провів за основну команду Манчестер Юнайтед 16 поєдинків у минулому сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 3 асисти.

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