Вінгер Манчестер Юнайтед продовжить кар'єру в Бундеслізі

Юна зірка манкуніанців уже приступив до тренувань у складі нового клубу, повідомляє офіційний твіттер Вердера.

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Цікаво, що деталі контракту ще не узгоджені остаточно, проте раніше повідомлялось про оренду гравця на один сезон. Додамо, що контракт Чонга розрахований до літа 2022 року.

До слова, нідерландець провів за основну команду Манчестер Юнайтед 16 поєдинків у минулому сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 3 асисти.

Манчестер Юнайтед в екстра-таймі дотиснув Копенгаген та вийшов у півфінал Ліги Європи