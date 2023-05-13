"Для меня топовые клубы Украины – Динамо и Кривбасс, а за пределами нашего государства – ПСЖ.

Ротань: Лучший тренер после Лобановского – Кучеревский, а соперник – Зидан

Лучший украинский тренер после Лобановского Юрий Вернидуб, а лучший тренер мира сейчас – Хосеп Гвардиола.

А относительно сильнейшего футболиста, против которого приходилось играть – это Андрей Понедельник из Кривбасса", – сказал Волошин в интервью пресс-службе криворожского клуба.

Напомним, Назар – воспитанник Динамо. Первую часть сезона провел на правах аренды за Кривбасс, где в 13 матчах забил 4 гола. Зимой вернулся в Динамо, за которое успел сыграть в 8 поединках (без результативных действий).

Динамо одолело Кривбасс – ударный отрезок принес Шовковскому третью победу, еврокубки отдаляются от Вернидуба