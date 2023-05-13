Вингер Динамо удивил выбором сильнейшего соперника в карьере
Полузащитник Назар Волошин прошел футбольный блиц-опрос.
"Для меня топовые клубы Украины – Динамо и Кривбасс, а за пределами нашего государства – ПСЖ.
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Лучший украинский тренер после Лобановского Юрий Вернидуб, а лучший тренер мира сейчас – Хосеп Гвардиола.
А относительно сильнейшего футболиста, против которого приходилось играть – это Андрей Понедельник из Кривбасса", – сказал Волошин в интервью пресс-службе криворожского клуба.
Напомним, Назар – воспитанник Динамо. Первую часть сезона провел на правах аренды за Кривбасс, где в 13 матчах забил 4 гола. Зимой вернулся в Динамо, за которое успел сыграть в 8 поединках (без результативных действий).
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