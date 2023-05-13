"Для мене топові клуби України – Динамо і Кривбас, а за межами нашої держави – ПСЖ.

Ротань: Найкращий тренер після Лобановського – Кучеревський, а суперник – Зідан

Найкращий український тренер після Лобановського Юрій Вернидуб, а найкращий тренер світу зараз – Хосеп Гвардіола.

А щодо найсильнішого футболіста, проти якого доводилось грати – це Андрій Понєдєльнік з Кривбаса", – сказав Волошин в інтерв'ю прес-службі криворізького клубу.

Нагадаємо, Назар – вихованець Динамо. Першу частину сезону провів на правах оренди за Кривбас, де у 13 матчах забив 4 голи. Взимку повернувся у Динамо, за яке встиг зіграти у 8 поєдинках (без результативних дій).

Динамо здолало Кривбас – ударний відрізок приніс Шовковському третю перемогу, єврокубки віддаляються від Вернидуба