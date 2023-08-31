Бешикташ был и остается фаворитом противостояния с Динамо, однако после первого матча расклад выглядит не таким однозначным. Киевляне сумели удивить не только турок, но и украинцев – прежде всего своей физической готовностью. До последних минут каждого из таймов "бело-синие" шли в атаку большими силами, отправляя вперед по 6-7 футболистов без потери надежности структуры.

Команда постоянно оказывала давление и выдерживала свой же темп, поразив Даниэля Амарти. Недавний центрбек Лестера заявил Тымчику, что с такой беготней динамовцы могут спокойно выступать в АПЛ. Тут сказались как общий план вывода футболистов на пик формы, так и отсутствие игры в чемпионате – и после первой встречи с Бешикташем киевляне тоже отдыхали в течение недели. Правда, турки тоже перенесли свои матчи.

Что наиболее важно, Динамо доказало готовность создавать приличное количество моментов без Ярмоленко, которого в ближайшие 3-4 недели мы на поле не увидим. С функционалом Андрея неплохо справился и Караваев, но главным достоинством было разнообразие атак.

Слева вингеры и фулбеки открывались под диагонали, справа Караваев заходил в центр, а Буяльский открывался между линиями и за спинами защитников в штрафной. Кроме того, команда умело растягивала оборону Бешикташа и открывала зоны перед штрафной площадкой. В конце концов, Динамо понравилось в работе на переходных фазах, где особенно круто выглядел Шапаренко.

Если же подытожить, то можно отметить хорошую структурированность атак "бело-синих" – в игре была мысль. Команда знала, как действовать на поле и пользовалась уязвимостями Бешикташа. При этом наработки киевлян непосредственно вылились в голы и моменты. Они не прилетели случайно.

Бешикташ, в свою очередь, не предложил чего-то невероятного. Хотя результаты заставляли ожидать худшего – "орлы" не проиграли ни одного матча в 2023 году, да и в целом в 33-х поединках под руководством Шенола Гюнеша команда потерпела всего два поражения. Нарезки голов стамбульцев тоже выглядели грозно, не говоря уже об их составе.

Собственно, турок в нем совсем немного. Мирча Луческу даже попал в скандал, назвав Бешикташ "сборной Африки" и продолжив троллить тамошний футбол – мол, в Суперлиге слишком мало отечественных игроков. Так или иначе, но Бешикташ имеет хорошую скамейку запасных, благодаря которой и удалось решить судьбу первой встречи.

Шенол Гюнеш имеет пространство для маневра при выборе состава. Он может быть более гибким – в частности, с Динамо еще не сыграл Ребич. Правда, "орлы" получили две тяжелые пробоины в обороне. Масуака могут заменить Мераш и Зайнутдинов (именно он забил победный гол), а вот размен Амарти на Уйсала выглядит неравноценным.

Да и тактические способности Шенола Гюнеша вызывают определенные вопросы. Бешикташ ничего невероятного не продемонстрировал – вспоминаются только единоборства и контратаки с подачами / прострелами. Игра Динамо выглядела значительно сложнее. Сразу же вспомнилось, что Гюнеш потерпел катастрофическое фиаско на Евро-2020, а уровень турецкого клубного футбола падает (хотя конкретно в этом сезоне будет много команд в еврокубках).

Впрочем, для матчей против Динамо соперникам не надо что-то придумывать. Достаточно просто лупить мяч вперед – все остальное сделают защитники киевлян. Верховая борьба и низовые дуэли в штрафной проигрывались, Попов привез пенальти, Сирота выводил турок один на один, и даже опытный Сидорчук обрезался. Без всего этого Бешикташ имел бы полтора момента.

Именно поэтому в Динамо никто не верит. Киевляне со своей обороной сейчас являются сладкой булочкой даже для Черноморца. Да что Черноморец – де-факто перволиговая Оболонь забила динамовцам столько же голов, сколько и Бешикташ со своим 120-миллионным составом. И эта история тянется еще с начала 2023 года...

Но все равно у турецких фанов есть причины тревожиться. Динамо вчистую переиграло Бешикташ в первом матче, а все надежды "орлов" во втором связаны исключительно с привозами киевлян. Такой себе расклад. Если ошибок не случится, то... Ох, ну кого мы обманываем? Ошибки будут. К сожалению. И много.

Но они будут и у Бешикташа с его невнятной тактикой и традиционными для турок проблемами в игровой дисциплине. И они тоже имеют проблемы в обороне, так что Динамо остается на плаву.

Кадровая ситуация

Травмированы: Амарти, Масуаку, Киличсой – Ярмоленко

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Бешикташ – Динамо

Бешикташ: Гюнок – Розье, Колли, Уйсал, Зайнутдинов – Учан, Хаджиахметович – Булут, Жедсон, Рашица – Абубакар

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 3:3

Да, никто в здравом уме не сделает такой прогноз, но конкретно сегодня подобный счет возможен. Динамо выглядит значительно интереснее в тактическом плане. Команда регулярно создает большое количество моментов и демонстрирует хорошую реализацию – в чемпионате "бело-синие" имеют самый высокий показатель ожидаемых голов, хотя они сыграли на два матча меньше других.

С другой стороны, оборона киевлян выглядит неконкурентоспособной даже на уровне УПЛ. Забить в ворота подопечных Мирчи Луческу один мяч – легко. Забить два – легко. Забить три – несколько сложнее, но защитники помогут.

Счёт в прогнозе носит символический характер. Моментов и голов должно быть достаточно. Определить сильнейшего трудно, но Бешикташ благодаря ошибкам киевлян и длинной скамейке запасных остаётся фаворитом на проход в групповой этап.