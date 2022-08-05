Супряга прооперирован – Динамо потеряло форварда до конца года
Нападающий Динамо Владислав Супряга не скоро сможет сыграть за киевскую команду.
Супряга был прооперирован в Мюнхене, сообщает официальный сайт Динамо. Форварду прооперировали тазобедренный сустав, хирургическое вмешательство прошло удачно.
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Уже известен срок восстановления Супряги – Владислав пропустит до четырех месяцев, то есть может не сыграть в этом году.
Напомним, вторую часть сезона 2021/22 украинец отыграл в Сампдории, но вышел на поле на один неполный тайм. Итальянский клуб вернул чемпиона мира U-20 в Киев, не воспользовавшись опцией выкупа игрока.
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