Супряга был прооперирован в Мюнхене, сообщает официальный сайт Динамо. Форварду прооперировали тазобедренный сустав, хирургическое вмешательство прошло удачно.

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Уже известен срок восстановления Супряги – Владислав пропустит до четырех месяцев, то есть может не сыграть в этом году.

Напомним, вторую часть сезона 2021/22 украинец отыграл в Сампдории, но вышел на поле на один неполный тайм. Итальянский клуб вернул чемпиона мира U-20 в Киев, не воспользовавшись опцией выкупа игрока.

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