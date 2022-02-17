Бразилец прошлым летом прекратил сотрудничество с Арсеналом и перебрался в Коринтианс. Именно "Тимау" воспитали Виллиана и в 2007 году продали Шахтеру.

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Накануне 33-летний вингер наконец-то снова забил за свою родную команду. Он реализовал пенальти в матче против Сан-Бернардо (3:0). С момента предыдущего забитого мяча в футболке Коринтианса прошло 15 лет.

К слову, по возвращении в бразильский клуб Виллиан уже сыграл 13 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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