Бразилець минулого літа припинив співпрацю з Арсеналом і перебрався у Корінтіанс. Саме "Тімау" виховали Вілліана й у 2007 році продали Шахтарю.

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Напередодні 33-річний вінгер нарешті знову забив за свою рідну команду. Він реалізував пенальті в матчі проти Сан-Бернардо (3:0). З моменту попереднього забитого м'яча у футболці Корінтіанса минуло 15 років.

До слова, після свого повернення в бразильський клуб Вілліан уже зіграв 13 матчів, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

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