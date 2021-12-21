"Я не был счастлив, поскольку тогда не выходил на поле регулярно. Не хочу рассказывать подробности, но я не был счастлив. Когда я ехал туда, то сначала был мотивирован. Я хотел добиться успеха – новый клуб, партнеры, проекты.

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Уже через три месяца я сказал своему агенту: "Пожалуйста, я хочу уйти". Я не хочу плохо говорить об Арсенале, потому что это великий клуб, у него большая история в футболе. Но это не сработало, это был самый трудный период в моей карьере.

Да, потом я отказался от больших денег. Но это не самое главное в жизни. Нужно быть счастливым, получать удовольствие, просыпаться и хотеть идти на тренировку. У меня этого не было, поэтому я сказал себе, своей семье и жене: "Я не могу здесь оставаться, мне здесь не очень хорошо. Я должен уйти и найти выход, чтобы покинуть клуб". Для меня неприемлемо оставаться в месте, где ты не хочешь быть, только из-за денег", – цитирует Виллиана Goal.

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