Виллиан сохраняет надежду остаться в Челси – лондонцы не хотят отдавать вингера конкурентам

Будущее вингера Челси Виллиана после завершения текущего сезона остается неопределенным.

Бразилец все еще имеет шанс подписать долгосрочный контракт с "синими", информирует Daily Mail.

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Главный тренер Фрэнк Лэмпард высоко ценит вклад Виллиана в результаты команды и был бы доволен сохранением экс-звезды Шахтера. Проблемой в переговорах остаются сроки нового соглашения – вингер не соглашается лишь на год с возможностью продления еще на один. Виллиан подписал краткосрочный контракт до конца сезона 2019/20, и Челси попытается использовать эти два месяца, чтобы убедить 31-летнего бразильца. "Синие" опасаются, что игрока на правах свободного агента заберут конкуренты – Тоттенхэм или Арсенал.

Добавим, что Виллиан провел 38 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметился 7 голами и 6 ассистами.

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