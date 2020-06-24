Лэмпард дал однозначный ответ о возможности перехода Хаверца в Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард откровенно оценил шансы на подписание звезды Байера Кая Хаверца.

Наставник "синих" сомневается, что клуб позволит себе такой дорогой переход.

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"Конечно, Хаверц – один из лучших игроков, но мы не можем обсуждать футболистов других команд. Сейчас он не может быть нашей целью, никаких предложений мы не делали", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, Челси уже успел оформить два трансфера – 53 млн евро за Тимо Вернера из РБ Лейпциг и 40 млн евро за Хакима Зиеша из Аякса. Ожидается, что Байер не продаст Хаверца менее чем за 100 млн.

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