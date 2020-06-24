Экс-одноклубник собрался подсидеть Сульшера – сенсационное признание резервиста Манчестер Юнайтед времен Фергюсона

Бывший универсал английского Манчестер Юнайтед, а ныне – ассистент наставника резервной команды манкунианцев Квинтон Форчун рассказал о своих амбициях на тренерском поприще.

Южноафриканец мечтает достичь самого высокого уровня в менеджерском деле, а конечной целью поставил себе должность главного тренера Манчестер Юнайтед. Об этом он рассказал в интервью Manchester United Podcast.

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Бывший игрок сборной ЮАР, выступавший на Олд Траффорд под руководством сэра Алекса Фергюсона в 1999-2006 гг., в настоящее время работает помощником главного тренера команды U-23 Манчестер Юнайтед.

43-летний Форчун утверждает, что сейчас перед ним и рулевым U-23 Нилом Вудом стоит задача развития молодых игроков Юнайтед, но предполагает свой переход в другой клуб, чтобы подтвердить там собственную квалификацию.

Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер первые шаги в профессии делал именно в резервной команде, а еще один бывший одноклубник, глава отдела развития первой команды Ники Батт также работал с резервистами и академией.

Отвечая на вопрос о своих тренерских амбициях, Форчун заявил: "Я, кстати, сам лишь вчера задумался об этом, и первое, что пришло мне в голову – это стать главным тренером Манчестер Юнайтед. Это моя мечта".

"Конечно, я сейчас начинаю работать с командой U-23 и многому учусь. Я хочу узнать как можно больше, поскольку тренерская работа в наше время очень переменчива.

В данный момент я хочу учиться и просто помогать молодым игрокам становиться лучше. Сейчас это самое важное для меня. Конечно, мы хотим выигрывать матчи, но вызов передо мной и Вуди сейчас – подвести игроков к первой команде. И в этом процессе я постараюсь изучить как можно больше.

Смотрите, я могу пойти учиться куда-то иначе и стать менеджером там. Но моя мечта, моя конечная цель – это вернуться и стать наставником Манчестер Юнайтед. Я хочу пройти все ступени и подняться на самый высокий уровень".

Прокомментировал Форчун и инициативу Ассоциации профессиональных футболистов, призвавшую на прошлой неделе Футбольную лигу ужесточить требования относительно представительства этнических меньшинств на менеджерских должностях.

"Я хочу, чтобы мне давали работу на основе моих способностей. Я хочу, чтобы меня оценивали по моему характеру и по тому, что я могу привить команде, а не по цвету кожи".

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