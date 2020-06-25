Вілліан зберігає надію залишитися в Челсі – лондонці не хочуть віддавати вінгера конкурентам

Майбутнє вінгера Челсі Вілліана після завершення поточного сезону залишається невизначеним.

Бразилець все ще має шанс підписати довгостроковий контракт із "синіми", інформує Daily Mail.

Лемпард дав однозначну відповідь щодо можливості переходу Хаверца в Челсі

Головний тренер Френк Лемпард високо цінує внесок Вілліана в результати команди і був би задоволений збереженням екс-зірки Шахтаря. Проблемою в переговорах залишаються терміни нової угоди – вінгер не погоджується лише на рік з можливістю продовження ще на один. Вілліан підписав короткостроковий контракт до кінця сезону 2019/20, і Челсі спробує використати ці два місяці, щоб все ж переконати 31-річного бразильця. "Сині" побоюються, що гравця на правах вільного агента заберуть конкуренти – Тоттенхем або Арсенал.

Додамо, що Вілліан провів 38 матчів у всіх турнірах поточного сезону, відзначився 7 голами та 6 асистами.

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