Двое лидеров Челси не помогут лондонцам в ближайших матчах из-за травмы

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился подробностями относительно травм полузащитников Матео Ковачича и Виллиана, полученных в кубковом матче против Ливерпуля (2:0).

"У них возникли проблемы с ахиллом. По словам Виллиана, ситуация достаточно оптимистична, но все станет ясно позже. Повреждение Ковачича выглядит немного хуже, но мы надеемся, что серьезных последствий удастся избежать.

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Посмотрим, как сложатся обстоятельства и как мы сможем решить проблему в полузащите. Все тренеры жалуются на травмы, и я не исключение. Однако мы должны продолжать бороться теми силами, которые есть в нашем распоряжении. Нам надо сплотиться для достижения нужной цели", – цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Англии против Ливерпуля оба игрока получили повреждения: хорват был заменен на 42-й минуте, а бразилец – на 51-й. Поединок закончился для лондонского клуба победой со счетом 2:0 и проходом в следующий раунд соревнований.

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