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Виллиан пожаловался на условия нового контракта от Челси

00:40 32 Читати українською
Виллиан пожаловался на условия нового контракта от Челси
Виллиан / Фото Instagram

Хавбек Челси Виллиан не может договориться с лондонским клубом о продлении сотрудничества.

"Челси предлагает только 2-летний контракт, а я хочу соглашение на 3 года. Мы не можем договориться", – цитирует Виллиана Transfermarketweb.

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Действующий контракт 31-летнего бразильца с лондонцами рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, хавбек присоединился к Челси в 2013-м, перейдя с Анжи за 35 млн евро, до этого игрок защищал цвета Шахтера. В нынешнем сезоне АПЛ Виллиан провел 28 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 6-ю ассистами.

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Англия Виллиан Виллиан Челси Челси Трансферы Челси
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