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Вілліан поскаржився на умови нового контракту від Челсі

00:40 187 Читать на русском
Вілліан поскаржився на умови нового контракту від Челсі
Вілліан / Фото Instagram

Хавбек Челсі Вілліан не може дійти згоди з лондонським клубом щодо продовження співпраці.

"Челсі пропонує тільки 2-річний контракт, а я хочу угоду на 3 роки. Ми не можемо домовитися", – цитує Вілліана Transfermarketweb.

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Чинний контракт 31-річного бразильця з лондонцями розрахований до завершення поточного сезону.

Нагадаємо, хавбек приєднався до Челсі у 2013-му, перейшовши з Анжи за 35 млн євро, до цього гравець захищав кольори Шахтаря. У нинішньому сезоні АПЛ Вілліан провів 28 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 6-ма асистами.

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Теги
Англія Вілліан Вілліан Челсі Челсі Трансфери Челсі
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