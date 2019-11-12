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Виллиан объяснил, как надо останавливать Месси

15:52 74 Читати українською
Виллиан объяснил, как надо останавливать Месси
Виллиан и Месси / Reuters

Хавбек сборной Бразилии Виллиан поделился ожиданиями от товарищеского матча против Аргентины, который состоится 15 ноября.

"Нам нужно внимательно следить за Месси. Надо ограничить свободное пространство. Но мы никого не будем приставлять персонально, нужно просто закрывать пространство между линиями.

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Главное – не давать Месси времени на размышления. Он отличный игрок, лучший в мире. Но мы уже играли с Аргентиной раньше, поэтому этот матч ничем не будет отличаться от предыдущих", – рассказал Виллиан в комментарии Sport.es.

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Напомним, Лионель Месси вернулся в сборную Аргентины после дисквалификации от КОНКАКАФ, которая наказала звезду Барселоны за резкие высказывания из-за вылета из Копа Америка-2019.

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Теги
Бразилия Бразилия Аргентина Аргентина Товарищеские матчи Мир Виллиан Виллиан Лионель Месси Лионель Месси
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