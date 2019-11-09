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Президент Барселоны признался, что клуб уже готовится к эпохе после Месси

14:40 101 Читати українською
Президент Барселоны признался, что клуб уже готовится к эпохе после Месси
Лионель Месси / фото из соцсетей

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу высказался о будущем форварда каталонцев Лионеля Месси.

"Мы готовимся к эпохе после Месси. В последующие два или три сезона нашим лидером останется Лео. Но это правда, что есть и другие молодые игроки, которые приходят в клуб как из-за рубежа, так и с нашей академии. Мы очень счастливы, потому что мы готовимся к этой эпохе после Месси.

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Я всегда сравниваю Месси с Пеле. Бразилец был футболистом одного клуба. Не сомневаюсь, что после того, как Месси завершит свою карьеру, он останется связанным с этим клубом до конца своей жизни.

Контракт Лео Месси заканчивается в 2021 году. Но, без сомнения, при желании всех сторон, если Лео чувствует в себе силы и амбиции, этот контракт будет продлен на неопределенный срок", – цитирует Бартомеу Sport.es.

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Теги
Испания Хосеп-Мария Бартомеу Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси
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