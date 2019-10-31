Директор Вальядолида сравнил Месси с ужасной болезнью – аргентинец уничтожил команду Лунина

Директор Вальядолида Давид Эспинар не скрывал своих эмоций после того, как его клуб пострадал от Лионеля Месси в матче 10 тура Ла Лиги (1:5).

Звездный нападающий Барселоны сделал дубль и отдал два ассиста в матче против команды Андрея Лунина, который, правда, сидел в запасе.

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"Месси – это оспа, но вакцины от нее нет. Он поклонник Роналдо, и наш президент уже сказал, что восхищается им. Это взаимное чувство, и Роналдо был поражен так же, как и все остальные. Немного обидно, что Месси сделал это именно в матче против нас", – приводит слова Эспинара Goal.

Напомним, в текущем сезоне Примеры Месси отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

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