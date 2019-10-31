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Директор Вальядолида сравнил Месси с ужасной болезнью – аргентинец уничтожил команду Лунина

17:35 38 Читати українською
Директор Вальядолида сравнил Месси с ужасной болезнью – аргентинец уничтожил команду Лунина
Лионель Месси / Reuters

Директор Вальядолида Давид Эспинар не скрывал своих эмоций после того, как его клуб пострадал от Лионеля Месси в матче 10 тура Ла Лиги (1:5).

3’ Клеман Лангле
29’ Артуро Видаль
34’ Лионель Месси
75’ Лионель Месси
77’ Луис Суарес
 
Кико Оливас 15’
3’ Клеман Лангле
15’ Кико Оливас
29’ Артуро Видаль
34’ Лионель Месси
75’ Лионель Месси
77’ Луис Суарес

Звездный нападающий Барселоны сделал дубль и отдал два ассиста в матче против команды Андрея Лунина, который, правда, сидел в запасе.

Месси должен перейти в Реал, если хочет считаться лучшим игроком мира, – экс-голкипер сборной Аргентины

"Месси – это оспа, но вакцины от нее нет. Он поклонник Роналдо, и наш президент уже сказал, что восхищается им. Это взаимное чувство, и Роналдо был поражен так же, как и все остальные. Немного обидно, что Месси сделал это именно в матче против нас", – приводит слова Эспинара Goal.

Напомним, в текущем сезоне Примеры Месси отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

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Теги
Лионель Месси Лионель Месси Вальядолид Вальядолид Испания Барселона - Вальядолид
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