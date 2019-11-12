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Вілліан пояснив, як треба зупиняти Мессі

15:52 568 Читать на русском
Вілліан пояснив, як треба зупиняти Мессі
Вілліан і Мессі / Reuters

Хавбек збірної Бразилії Вілліан поділився очікуваннями від товариського матчу проти Аргентини, який відбудеться 15 листопада.

"Нам потрібно уважно стежити за Мессі. Треба обмежити вільний простір. Але ми нікого не будемо приставляти персонально, потрібно просто закривати простір між лініями.

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Головне – не давати Мессі часу на роздуми. Він чудовий гравець, найкращий у світі. Але ми вже грали з Аргентиною раніше, тому цей матч нічим не буде відрізнятися від попередніх", – розповів Вілліан у коментарі Sport.es.

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Нагадаємо, Ліонель Мессі повернувся у збірну Аргентини після дискваліфікації від КОНКАКАФ, яка покарала зірку Барселони за різкі висловлювання через виліт з Копа Амеріка-2019.

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Теги
Бразилія Бразилія Аргентина Аргентина Товариські матчі Світ Вілліан Вілліан Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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