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Виллиан может покинуть Челси

00:25 51 Читати українською
Виллиан может покинуть Челси
Виллиан / Reuters

Будущее бразильского вингера на Стэмфорд Бридж остается неопределенным.

Виллиан может покинуть Челси через год, сообщает Сalciomercato.

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31-летнего бразильца не устраивает малое количество игрового времени, которое он получает под руководством Фрэнка Лэмпарда. Если новый тренер Челси не изменит своего отношения к бывшему лидеру Шахтера, то Виллиан готов покинуть клуб. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года, поэтому бразилец может начать переговоры с потенциальным работодателем уже зимой.

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К слову, в текущем сезоне Виллиан провел за Челси всего 55 минут во всех турнирах.

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