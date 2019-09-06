Ювентус хочет забрать двух звезд Тоттенхэма на правах свободных агентов

Туринцы не собираются отказываться от своей привычной работы со свободными агентами.

На этот раз чемпионы Италии обратили внимание на лондонский Тоттенхэм, информирует Daily Mail.

Ювентус намерен бесплатно подписать сразу трех игроков Манчестер Юнайтед

Ювентус хочет зимой начать переговоры с защитником Тоби Алдервейрелдом и хавбеком Кристианом Эриксеном. У обоих игроков действующие контракты до лета 2020 года, которые они не спешат продолжать. Конкуренцию "зебрам" за Алдервейрелда может навязать миланский Интер.

Напомним, этим летом Ювентус подписал на правах свободного агента Аарона Рэмзи, который играл за главного врага "шпор" – Арсенал.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років