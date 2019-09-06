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Ювентус хочет забрать двух звезд Тоттенхэма на правах свободных агентов

20:25 82 Читати українською
Ювентус хочет забрать двух звезд Тоттенхэма на правах свободных агентов
Кристиан Эриксен / Reuters

Туринцы не собираются отказываться от своей привычной работы со свободными агентами.

На этот раз чемпионы Италии обратили внимание на лондонский Тоттенхэм, информирует Daily Mail.

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Ювентус хочет зимой начать переговоры с защитником Тоби Алдервейрелдом и хавбеком Кристианом Эриксеном. У обоих игроков действующие контракты до лета 2020 года, которые они не спешат продолжать. Конкуренцию "зебрам" за Алдервейрелда может навязать миланский Интер.

Напомним, этим летом Ювентус подписал на правах свободного агента Аарона Рэмзи, который играл за главного врага "шпор" – Арсенал.

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