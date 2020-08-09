Виллиан и Педро трогательно попрощались с Челси

"Прекрасные семь лет. В августе 2013 года, когда я получил предложение от Челси, был уверен, что именно здесь мне нужно играть.

Арсенал предложил Виллиану контракт, которого бразилец не дождался от Челси

Сегодня я уверен, что это – лучшее решение. Было много счастливых моментов, не обошлось и без печальных. Были трофеи. Очень насыщенный период.

Пришло время двигаться дальше. Я буду скучать по товарищам по команде. Буду скучать по всем сотрудникам клуба, которые относились ко мне как к сыну, и я буду скучать по болельщикам. Я иду с высоко поднятой головой, со спокойной душой, зная, что я выигрывал здесь и старался изо всех сил, выступая в футболке Челси!" – написал Виллиан в Instagram. Напомним, в 2007-2013 годах бразилец защищал цвета Шахтера.

Также о своем уходе из лондонского клуба объявил 33-летний испанский форвард Педро. По информации СМИ, экс-игрок Барселоны продолжит карьеру в Роме.

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