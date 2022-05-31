После угроз фанатов Коринтианса в адрес Виллиана и его семьи 33-летний бразилец хочет сменить клуб. В ближайшие недели экс-звезда Шахтера настроен покинуть Бразилию. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

Виллиан задумался над сменой клуба из-за угроз его семье

По словам инсайдера, приоритетом ветерана является возвращение в Европу. Ранее Виллиан успешно выступал за Шахтер (выиграл Кубок УЕФА 2008/09) и Челси, с которым выиграл Лигу Европы и два титула АПЛ. Также судьба занесла его на полгода в российский Анжи, а последним клубом вингера перед возвращением в Коринтианс был Арсенал (37 матчей, 1 гол, 7 ассистов).

А вот возвращение в родной клуб в 2021-м получилось не очень удачным – 35 поединков, 1 гол, 5 ассистов и критика фанатов из-за недовольства уровнем игры бразильца. Соглашение Виллиана с Коринтиансом рассчитано до конца 2023 года, но все идет к тому, что бывшая звезда Шахтера снова будет играть в одном из европейских клубов.

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