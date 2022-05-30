Байер – фабрика, превращающая таланты в звезд. Все же знают Кая Хаверца, за которым бегало пол Европы? После него из Леверкузена в АПЛ за хорошие деньги уехал Леон Бэйли. Копнем глубже – Юлиан Брандт, Хын Мин Сон и Хакан Чалханоглу также сформировались на Бай-Арене. Копнем еще глубже – Тони Кроос, Артуро Видаль и Дани Карвахаль тоже пробили себе путь на вершину через Байер. И это только яркие примеры.

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В Леверкузене не умеют выигрывать трофеи, но футболистов развивают дай Бог. На очереди Флориан Вирц, который до 18 лет превратился в одного из лучших атакующих хавов Европы и по потенциалу заткнет Хаверца за пояс. 22-летний Мусса Диаби за 3 сезона в Байере стал звездой (13+12 в этой Бундеслиге) и готовится к переходу в АПЛ. К основе уже подпускают 17-летнего суперталанта Зидана Сертдемира. Безумное доверие молодежи.

Байер дает юным игрокам сделать первый шаг в элитном футболе. Адаптация без травм проходит очень быстро – за сезон-два они выходят на такой уровень, что топ-клубы забирают их под стартовый состав. В этом розыгрыше Бундеслиги Леверкузен имеет вторую по возрасту команду (24,5 года), а лидеры – Вирц и Диаби, которых нынешний тренер Херардо Сеоане солидно прокачал. Молодой Байер взял бронзу чемпионата, а в следующем году будет играть в Лиге чемпионов.

О конкуренции для Мудрика можно не говорить. Диаби с огромной вероятностью летом уйдет, Паулиньо тоже отпускают, Вирц порвал кресты, Адли завершал сезон с травмой. Вот и все соперники. Переходи в Леверкузен – игровое время гарантировано. Если не слева в атаке, то справа. Если не справа, то на позиции "десятки". В жесткую систему Михаила тоже никто не будет загонять. Тот же Диаби, на чье место берут Мудрика, имел свободу творить.

Байер – подходящий клуб, который, что не менее важно, играет в удобном чемпионате. Бундеслига – это скорость, высокий прессинг и гектары свободного пространства за спинами защитников. Никаких тебе автобусов. Команды много создают и много допускают. Можно упустить первый, второй, третий моменты, а четвертый реализовать. Просто мечта для Мудрика. Матч сборной Украины с Гладбахом был тизером.

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И о главном. Мудрик прогрессирует, ему нужен постоянный игровой ритм и конкурентная среда. Он сам хочет уйти и развиваться и не готов довольствоваться "золотой клеткой". Шахтер же оказался в сложной ситуации: неизвестно, каким будет чемпионат Украины и когда начнется; известно, что уровень УПЛ будет очень низким, а трибуны – пустыми. Нельзя исключать вариант, когда "горняки" сыграют до конца года только 6 матчей Лиги чемпионов.

Шахтер должен отодвинуть клубные амбиции на задний план. Да, выиграть чемпионат без легионеров и без Мудрика будет крайне сложно. Но ведь в приоритете сохранить украинский футбол как таковой, спасти от застоя украинских футболистов. Даже одного Мудрика – уже супер. Еще и получить инъекцию 20-25 миллионов евро за Михаила которая поможет удержать наш футбол на плаву во время войны.

Шахтеру следует отпустить Мудрика. Следовало бы, даже если бы не появился идеальный вариант с Байером. В такой ситуации Леверкузен – спасение карьеры Михаила.

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