Вильярреал принимает киевское Динамо 18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Какой прогноз на игру и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Возможно, последняя игра киевлян в еврокубковом сезоне 2020/21, ведь команде Мирчи Луческу нужно отыгрывать домашнее поражение, что представляется чрезвычайно сложной задачей. Матч, как и онлайн-трансляция Вильярреал – Динамо на "Футбол 24", стартует 18 марта в 22:00 по Киеву. "Бело-синие" в своей истории не то, что ни разу не побеждали "желтую субмарину", но и не забили ни одного мяча в трех матчах – 0:0, 0:2, 0:2.

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Вильярреал – Динамо прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Специалисты William Hill отдают предпочтение Вильярреалу. Коэффициент на победу испанцев составляет 1.53, тогда как потенциальный триумф Динамо оценивается в 6.50. На ничью ставят 3.90. В выход киевлян в 1/4 финала не верят абсолютно – коэффициент 15 против 1.02 у "желтой субмарины". Наиболее вероятным счетом считают победу Вильярреала со счетом 1:0 – поставив на такой результат, можно увеличить свой выигрыш ровно в 6 раз.

BWin оперирует похожими цифрами. Домашняя победа команды Унаи Эмери оценивается в 1.50, виктория динамовцев – 6.50. Коэффициент ничейного результата – 4.00. Безоговорочным фаворитом на выход в следующую стадию тоже считают Вильярреал – только 1.01. Шансы команды Мирчи Луческу оценивают в целых 17.00.

Напомним, поединок на НСК Олимпийский завершился победой Вильярреала со счетом 2:0. За "желтую субмарину" забивали центральные защитники испанцев – Пау Торрес и Рауль Албиоль.

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