Утренняя порция горячей экспертной критики в адрес Динамо и Шахтера, которые провалили первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Артем Беседин – одно из воплощений украинского бессилия в атаке / Фото ФК Динамо

На это было больно смотреть. И не менее трудно пережить итоговые результаты.

Два сильнейшие украинские клубы примеряли роли "мальчиков для битья", встретившись с оппонентами хорошего уровня – Ромой и Вильярреалом. Об каких шансах в матчах, которые состоятся через неделю, можно говорить в принципе?

Динамо: Все решено, надо сосредоточиться на Заре

Сергей Тищенко, журналист Футбол 24 и Gazeta.ua, лаконичен, как никогда.

В словах Александра Золотогорского, комментатора и журналиста Footballhub, есть смысл.

Скаут Алекс Великих более скептичен: нет лидера; нет форварда, все решено.

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло подчеркивает разницу в классе исполнителей обеих команд. Он также не верит в камбэк Динамо.

Ветеран телевизионной спортивной журналистики Руслан Свирин продолжает мысль предыдущего спикера.

А главный редактор журнала Футбол Артем Франков призывает не забывать, что перед визитом в Испанию на команду Луческу ждет сложнейшая битва против Зари.

Журналист Футбол 24 Михаил Юхименко видит смешное в грустном.

А Брутальный футбол вспомнил знаменитую цитату на все случаи жизни + заметил, насколько разным бывает Мирча Луческу.

Шахтер: Ахметов начнет принимать меры

Заместитель главреда журнала Футбол Андрей Шахов удивился выставленному составу от Каштру.

Еще в разгар второго тайма Алекс Великих возмутился крайне грубой игрой римских "волков": "Рома похожа на мясников".

"Горняки" быстро посыпались.

В конце концов, завершающий аккорд.

Заховайло же считает: проблемы Шахтера зашли настолько далеко, что терпение президента клуба может лопнуть.

Наиболее подробно и глубоко итоги разгрома подвел журналист Олег Барков в своем телеграмме.

Константин Андриюк провоцирует на истерический смех.

Брутальный футбол – добивает.

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Динамо – Вильярреал: хронический кошмар украинцев, разгромный класс испанцев в ЛЕ, защитники убивают