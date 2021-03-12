"Развели, как котят": Луческу не узнать, Тайсон бьет по Шахтеру – черный вечер для Украины в Лиге Европы
Утренняя порция горячей экспертной критики в адрес Динамо и Шахтера, которые провалили первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.
На это было больно смотреть. И не менее трудно пережить итоговые результаты.
Два сильнейшие украинские клубы примеряли роли "мальчиков для битья", встретившись с оппонентами хорошего уровня – Ромой и Вильярреалом. Об каких шансах в матчах, которые состоятся через неделю, можно говорить в принципе?
Динамо: Все решено, надо сосредоточиться на Заре
Сергей Тищенко, журналист Футбол 24 и Gazeta.ua, лаконичен, как никогда.
В словах Александра Золотогорского, комментатора и журналиста Footballhub, есть смысл.
Скаут Алекс Великих более скептичен: нет лидера; нет форварда, все решено.
Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло подчеркивает разницу в классе исполнителей обеих команд. Он также не верит в камбэк Динамо.
Ветеран телевизионной спортивной журналистики Руслан Свирин продолжает мысль предыдущего спикера.
А главный редактор журнала Футбол Артем Франков призывает не забывать, что перед визитом в Испанию на команду Луческу ждет сложнейшая битва против Зари.
Журналист Футбол 24 Михаил Юхименко видит смешное в грустном.
А Брутальный футбол вспомнил знаменитую цитату на все случаи жизни + заметил, насколько разным бывает Мирча Луческу.
Шахтер: Ахметов начнет принимать меры
Заместитель главреда журнала Футбол Андрей Шахов удивился выставленному составу от Каштру.
Еще в разгар второго тайма Алекс Великих возмутился крайне грубой игрой римских "волков": "Рома похожа на мясников".
"Горняки" быстро посыпались.
В конце концов, завершающий аккорд.
Заховайло же считает: проблемы Шахтера зашли настолько далеко, что терпение президента клуба может лопнуть.
Наиболее подробно и глубоко итоги разгрома подвел журналист Олег Барков в своем телеграмме.
Константин Андриюк провоцирует на истерический смех.
Брутальный футбол – добивает.
Динамо – Вильярреал: хронический кошмар украинцев, разгромный класс испанцев в ЛЕ, защитники убивают