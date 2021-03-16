Вільяреал приймає київське Динамо 18 березня в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Який прогноз на гру і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Можливо, остання гра киян у єврокубковому сезоні 2020/21, адже команді Мірчі Луческу потрібно відігравати домашню поразку, що видається надзвичайно складним завданням. Матч, як і онлайн-трансляція Вільяреал – Динамо на "Футбол 24", стартує 18 березня о 22:00 за Києвом. "Біло-сині" у своїй історії не те, що жодного разу не перемагали "жовту субмарину", а ще й не забили жодного м'яча у трьох матчах – 0:0, 0:2, 0:2.

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Вільяреал – Динамо: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Фахівці William Hill віддають перевагу Вільяреалу. Коефіцієнт на перемогу іспанців складає 1.53, тоді як потенційний тріумф Динамо оцінюється у 6.50. На нічию ставлять 3.90. У вихід киян в 1/4 фіналу не вірять абсолютно – коефіцієнт 15 проти 1.02 у "жовтої субмарини". Найвірогіднішим рахунком вважають перемогу Вільяреала з рахунком 1:0 – поставивши на такий результат, можна збільшити свій виграш рівно в 6 разів.

BWin оперує схожими цифрами. Домашня звитяга команди Унаї Емері оцінюється в 1.50, вікторія динамівців – 6.50. Коефіцієнт нічийного результату – 4.00. Беззаперечним фаворитом на вихід у наступну стадію теж вважають Вільяреал – лише 1.01. Шанси команди Мірчі Луческу оцінюють аж у 17.00.

Нагадаємо, поєдинок на НСК Олімпійський завершився перемогою Вільяреала з рахунком 2:0. За "жовту субмарину" забивали центральні захисники іспанців – Пау Торрес та Рауль Албіоль.

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