После домашнего поражения для прохода дальше киевлянам нужно забивать минимум 2 безответных мяча (при 0:2 будет овертайм), а то и больше. Где смотреть матч Вильярреал – Динамо онлайн? Игру транслируют MEGOGO (Volia Football 2) и oll.tv по подписке. В прямом эфире встречу показывает канал "Футбол 2", где в 21:00 запланирована студия перед игрой "Путь в Гданьск". Сам матч, как и онлайн-трансляция Вильярреал – Динамо на "Футбол 24", стартует в 21:00. После киевского триумфа испанцы прервали безумную серию без побед в Примере. Команда Луческу реабилитировалась победой над Зарей, но нынешняя задача взять реванш у "Субмарины" кажется сверхсложной.

Вильярреал – Динамо: анонс и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы

Наставник киевского клуба удивил на нескольких позициях. Мирча Луческу выпустил на острие нападения Жерсона Родригеса, в центре поля сыграет Александр Андриевский, а на левом фланге – Карлос Де Пена. В свою очередь обычно основные Артем Беседин и Николай Шапаренко оказались в запасе.

Вильяреал: Асенхо – Фойт, Мори, Альбиоль, Педраса – Чуквуэзе, Капу, Парехо, Тригерос – Морено, Бакка

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Жерсон

Запасные: Бойко, Попов, Сидклей, Тымчик, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Гармаш, Леднев, Беседин, Ванат, Супряга