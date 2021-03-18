Первый матч между Вильярреалом и Динамо завершился убедительной победой испанцев в Киеве (0:2). После этого практически все болельщики и эксперты списали "бело-синих", хотя даже Унаи Эмери не считает дело решённым – тренер "жёлтой субмарины" восхвалял подопечных Мирчи Луческу и даже вспомнил о хорошем матче украинцев против Барселоны на Камп Ноу. Пожалуй, никто за последнюю неделю не выражал такой уверенности в Динамо, как Эмери.

Вильярреал – Динамо: прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

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Конечно же, он это делает не от большой веры в возможность поражения, а чисто ради поддержания тонуса своих футболистов (да и об уважении к сопернику Унаи не забывает). Впрочем, тут могут скрываться и его старые страхи – в Ремонтаду когда-то тоже никто не поверил бы, да и в ответке против Зальцбурга в 1/16 финала ЛЕ Вильярреал едва не упустил преимущество в два гола. "Жёлтая субмарина" в текущем сезоне выглядит слишком хрупкой для забрасываний шапками.

До встречи с Динамо левантийцы не знали побед в восьми турах Ла Лиги подряд, однако киевский триумф придал им сил – на выходных Вильярреал переиграл Эйбар. По словам Унаи Эмери, этот успех стал возможным благодаря наработкам в Лиге Европы, однако пока говорить о возрождении "подводников" рано. Эйбар – это лишь предпоследняя команда чемпионата, которая не выигрывала в 13-ти матчах подряд (при 10 поражениях). С Динамо будет намного сложнее.

Матч в Киеве ничего фантастического в игре Вильярреала не раскрыл. Все и так понимали преимущество "жёлтой субмарины" в темпе, технике и мастерстве – испанцы могли за две передачи организовать комбинацию с ударом, в то время как украинцы обычную диагональ часто обрабатывали в три касания. Плюс, подопечные Унаи Эмери легко выходили из-под прессинга. Этого у левантийцев не отнять.

Впрочем, по большинству статистических показателей Динамо всё равно шло на равных. По интенсивности прессинга и количеству владений мячом подопечные Унаи Эмери были даже хуже Брюгге, хотя процент успешных действий у них выше. Серьёзных моментов с игры у испанцев тоже оказалось немного. При большем везении и более закрытой игре "бело-синие" имели шансы сыграть на 0:0, но слабость при обороне на подачах и после них усложнили ситуацию.

Впрочем, истинной проблемой Динамо во всех еврокубковых сражениях является завершающая фаза атак – команда достаточно убедительно доводит мяч до штрафной, но дальше не понимает, что делать. В частности, в первом поединке с Вильярреалом украинцы провели всего три удара из пределов штрафной. Это – критическая уязвимость для матча, где необходимо будет забивать дважды.

Впрочем, последний тур УПЛ показал, что Динамо может переламывать ход тяжёлых поединков против сильных соперников, а футболисты доказали умение действовать грамотно и одновременно с этим нестандартно. Победа над Зарей стала одной из лучших под руководством Луческу, хотя все ожидали ничейного счёта. Перед встречей с Вильярреалом такой футбол действительно даёт надежду камбэк.

Кадровая ситуация

Травмированные: Пау Торрес, Коклен, Ниньо, А. Морено, Пенья – Вербич

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Вильярреал – Динамо

Вильярреал: Рульи – Фойт, Мори, Альбиоль, Педраса – Чуквезе, Капу, Парехо, Тригерос – Х. Морено, Алькасер

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Родригес – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Закамбечить будет крайне трудно. Слишком бедная атака у киевлян – так, дома они наиграли всего на 0,26 ожидаемых голов. И это на фоне Вильярреала, который вяло прессинговал и позволял комбинировать на своей половине.

Сила Динамо заключается в контроле мяча, компактности, функциональной готовности и достаточно приличной обороне, но большой уклон в сторону агрессии приведёт к разрушению общей структуры. У Вильярреала появится пространство для контрвыпадов, ведь подопечные Мирчи Луческу не будут иметь большого количества вариантов в атакие и свалятся к навалу, игре 1-в-1 и единоборствам – то есть, к потерям мяча и обнажению зон за спиной. В таких условиях гол хозяв станет делом времени.

Вильярреал – далёкий от идеала коллектив, но он всё равно сильнее Динамо. Команда быстрее бегает, принимает нетипичные для УПЛ решения и демонстрирует топ-класс, что и неудивительно при таком количестве сборников и экс-звёзд грандов. В Киеве "подводники" забивали без особого напряжения благодаря одним только перемещениям – так, перед первым голом динамовцы просто не успели разобраться, кто с кем играет. И это был довольно вялый Вильярреал, который не пытался душить.

Интрига в этой встрече будет жить до первого гола "подводников" – и его, к сожалению, приходится ожидать. Таким образом, следует констатировать скудность шансов Динамо на четвертьфинал, но за ничью на Серамике побороться таки можно. Вильярреал был согласен на неё ещё неделю назад, а сейчас тем более.

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