Вільяреал приймає Динамо у вирішальній дуелі за вихід у чвертьфінал Ліги Європи. Склади та посилання на онлайн-трансляція матчу дивіться на "Футбол 24".

Після домашньої поразки для проходу далі киянам потрібно забивати мінімум 2 сухі м'ячі (при 0:2 буде овертайм), а то й більше. Де дивитися матч Вільяреал – Динамо онлайн? Гру транслюють MEGOGO (Volia Football 2) та oll.tv за підпискою. У прямому ефірі зустріч показує канал "Футбол 2", де о 21:00 запланована студія перед грою "Шлях до Гданська". Сам матч, як і онлайн-трансляція Вільяреал – Динамо на "Футбол 24", стартує о 21:00. Після київського тріумфу іспанці перервали шалену серію без перемог у Прімері. Команда Луческу реабілітувалася перемогою над Зорею, але нинішнє завдання взяти реванш у "Субмарини" видається надскладним.

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Наставник київського клубу здивував на кількох позиціях. Мірча Луческу випустив у напад Жерсона Родрігеса, в центрі поля зіграє Олександр Андрієвський, а на лівому фланзі – Карлос Де Пена. Натомість зазвичай основні Артем Бєсєдін та Микола Шапаренко опинилися в запасі.

Вільяреал: Асенхо – Фойт, Морі, Альбіоль, Педраса – Чуквуезе, Капу, Парехо, Трігерос – Морено, Бакка

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Де Пена – Жерсон

Запасні: Бойко, Попов, Сідклей, Тимчик, Шепелєв, Шапаренко, Караваєв, Гармаш, Лєднєв, Бєсєдін, Ванат, Супряга