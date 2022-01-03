В понедельник 19-й тур чемпионата Испании завершало три поединка. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Испания, Ла Лига, 19-й тур

Вильярреал – Леванте – 5:0

Голыи: Диа, 8, Торрес, 13, Морено, 37, 79, Тригерос, 74

Осасуна – Атлетик – начало матча в 22:00

Кадис – Севилья – начало матча в 22:15

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Вильярреал вышел вперед в матче с Леванте уже на 8-й минуте – Диа откликнулся на навес от Чуквуэзе и головой замкнул сферу в сетку. Через 5 минут хозяева удвоили – подача с углового на дальнюю штангу завершилась голом Пау Торреса. К концу тайма Морено с линии штрафной уже в падении забил третий гол Вильяреала и фактически снял все вопросы о победителе.

В середине второй сорокапятиминутки Пажес ошибся на своей половине поля, Тригерос перехватил у него мяч и из-за пределов штрафной нанес мощный удар, доведя счет до неприличного. Вскоре Морено оформил дубль, поставив жирную точку в матче.

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