Виейра: Балотелли сейчас такой же, каким был в 16 лет – он и в 45 будет таким

Наставник Ниццы Патрик Виейра поделился мыслями о своем подопечном Марио Балотелли.

По словам легендарного экс-"канонира", который сейчас возглавляет Ниццу, Балотелли сейчас такой же, каким был 12 лет назад.

"В свои 16 лет Балотелли был таким же, как и сейчас, в 28 Думаю, что и в 45 он не изменится.

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Однако в последнее время он работает очень хорошо, поэтому будет в составе на поединок против Марселя", – цитирует Виейра Goal.com.

В текущем сезоне 28-летний Балотелли провел только 3 матча в чемпионате Франции, голов не забивал.

Стоит отметить, что ранее пути Виейра и Балотелли пересекались в Интере и Манчестер Сити.

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