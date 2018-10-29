Ярмоленко против гранда АПЛ, Барселона принимает лидера Ла Лиги и еще топ-3 матча уикенда

"Футбол 24" анонсирует ожидаемые матче европейского уикенда, которые нельзя пропустить.

Челси – Манчестер Юнайтед

Телетрансляция на "Футбол 1" (20 октября, 14:30), текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Жозе Моуринью возвращается на родной Стэмфорд Бридж, где трижды выигрывал АПЛ вместе Челси. Португальский специалист до сих пор находится на волоске от увольнения. Манчестер Юнайтед мог попрощаться с "особым" еще в прошлом туре, когда "красные дьяволы" лишь чудом не проиграли Ньюкаслу, выдав фантастический камбэк. В лагере манкунианцев до сих пор царит напряженная атмосфера из-за Моуринью, который побил горшки с Полем Погба и исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом. Следовательно, матч против одного из лидеров АПЛ может стать последним шансом для Сеу Жозе доказать свою профпригодность. Отступать МЮ уже просто некуда – команда плетется в середине турнирной таблицы, отставая от Челси на 7 очков.

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"Пенсионеры" – один из трех клубов АПЛ, который еще не уступал в нынешнем сезоне. Подопечные Маурицио Сарри, демонстрируя очень качественный футбол, пока делят лидерство с Манчестер Сити и Ливерпулем (20 очков). Перед матчем против МЮ лондонцы возлагают большие надежды на Эдена Азара, который возглавляет бомбардирские гонки АПЛ (7 голов). Добавляет оптимизма Челси и статистика очных противостояний с "красными дьяволами" – 7 домашних побед в 8-ми последних матчах. Интересно, что после ухода сэра Алекса Фергюсона МЮ не выиграл ни одного поединка на Стэмфорд Бридж (5 поражений и 1 ничья).

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Вест Хэм – Тоттенхэм

Телетрансляция на "Футбол 1" (20 октября, 17:00), текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко пройдет проверку еще одним грандом АПЛ. "Молотобойцы" ужасно начали чемпионат, однако победы над Эвертоном и МЮ, а также ничья с Челси позволили команде Мануэля Пеллегрини подняться со дна турнирной таблицы. Положительная динамика лондонского клуба была нарушена лишь в крайнем туре, когда Ярмоленко и компания проиграли одному из аутсайдеров первенства Брайтону. Вест Хэм опустился на 15 место, а от опасной зоны "молотов" отделяет всего 4 очка.

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Ожидается, что Андрей Ярмоленко сыграет против Тоттенхэма с первых минут. По крайней мере, четыре последних поединка Вест Хэма в чемпионате Англии экс- "динамовец" неизменно начинал в стартовом составе. Ярмоленко прибыл в лагерь сборной Украины с микротравмой и пропустил контрольную игру с итальянцами, однако матч против чехов показал, что он находится в хороших кондициях.

Тоттенхэм, который занимает пятое место в турнирной таблице, подходит к матчу против Вест Хэма после трех побед подряд. Впрочем "шпоры" не могут рассчитывать на ряд важных футболистов. Игру на Олимпийском стадионе точно пропустят Вертонген и Алли, а участие Эриксена и Дембеле находится под большим вопросом.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Барселона – Севилья

Телетрансляция на MEGOGO (20 октября, 21:45), текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Каталонский гранд не побеждает в чемпионате Испании четыре матча подряд, а следующим соперником команды Эрнесто Вальверде станет лидер первенства. Севилья Пабло Мачина демонстрирует просто роскошный футбол, выдав серию из четырех побед и забив при этом 14 (!) голов.

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"Рохибланкос" рассчитывают наконец прервать свою печальную серию на Камп Ноу, где они не побеждают с 2002 года. В прошлом сезоне Севилья была близка к ничьей, однако очередной триумф "блаугранас" принес дубль Алькасера. Поскольку Пако сейчас феерит в Бундеслиге, а Суарес демонстрирует ужасную результативность, фанаты Барсы снова молятся на Лео Месси. На протяжении своей карьеры аргентинец наколотил в ворота Севильи рекордные для себя 30 голов.

Руководство Барселоны ожидает от Вальверде достойной реакции на последние неудачи. По информации каталонских СМИ, Бартомеу уже рассматривает несколько кандидатур на замену баскскому специалисту. Если "муравей" снова провалится, то уже по итогам Эль Классико руководство клуба может серьезно рассмотреть вопрос о его отставке.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Манчестер Сити – Бернли

Онлайн-трансляция на "Футбол 24" (20 октября, 17:00)

Почему нужно посмотреть: команда Хосепа Гвардиола проведет генеральную репетицию перед важным матчем против Шахтера в Лиге чемпионов. Манчестер Сити находится на вершине турнирной таблицы АПЛ, опережая Ливерпуль и Челси за дополнительными показателям.

Перед перерывом на матчи национальных сборных "горожане" расписали ничью на Энфилде (0:0) с главным конкурентом за титул. Если результат очного противостояния с Ливерпулем еще можно считать положительным, то сама игра подопечных Пепа оставила много вопросов. 6 ударов в сторону ворот Алиссона –вовсе не показатель для чемпионов Англии.

Ман Сити попытается обыграть Бернли малой кровью, ведь впереди команду Гвардиолы ожидают два очень непростые гостевые матчи против Шахтера и Тоттенхэма. Возможно, Пеп предоставит отдых некоторым игрокам основы и шанс проявить себя получит Александр Зинченко. Учитывая травму Данило, украинец должен попасть как минимум в заявку.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Интер – Милан

Телетрансляция на "Футбол 2" (21 октября, 21:30), текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: На Джузеппе Меацца состоится юбилейное 180 миланское дерби. Интер и Милан, пользуясь поддержкой иностранных акционеров, пытаются вернуть свою былую славу. Сейчас это лучше удается команде Лучано Спалетти, которая демонстрирует приличные результаты в Серии А и Лиге чемпионов.

"Нерадзури" перед матчем с командой Гаттузо одержали четыре победы подряд на внутренний арене (3 место, 16 очков). Правда, отыграть восемь пунктов отставаниея от лидера первенства Ювентуса они уже вряд ли смогут. В Лиге чемпионов Интер пока вообще не терял очков и делит лидерство с Барселоной. К слову, следующий матч после дерби подопечные Спалетти проведут как раз на Камп Ноу.

Милан занимает лишь десятое место в турнирной таблице Серии А, уступая заядлому соседу по городу четырьмя баллами. Команда Гаттузо, на удивление, проиграла только один матч, однако три ничьи в восьми турах существенно отдалили "россонери" от группы лидеров.

Прогноз "Футбол 24": 2:1