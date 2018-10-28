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Вієйра: Балотеллі зараз такий же, яким був у 16 років – в 45 він буде таким самим

20 жовтня 14:47 221 Читать на русском
Вієйра: Балотеллі зараз такий же, яким був у 16 років – в 45 він буде таким самим
Маріо Балотеллі / фото: ФК Ніцца

Наставник Ніцци Патрік Вієйра поділився думками про свого підопічного Маріо Балотеллі.

За словами легендарного екс-"каноніра", який зараз очолює Ніццу, Балотеллі зараз такий же, яким був 12 років тому.

"У свої 16 років Балотеллі був таким же, як і зараз, у 28. Думаю, що і в 45 він не зміниться.

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Проте останнім часом він працює дуже добре, тому буде у складі на поєдинок проти Марселя", – цитує Вієйра Goal.com.

В поточному сезоні 28-річний Балотеллі провів лише 3 матчі в чемпіонаті Франції, голів не забивав.

Варто відзначити, що раніше шляхи Вієйра та Балотеллі перетинались у Інтері та Манчестер Сіті.

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Теги
Франція Ніцца Ніцца Патрік Вієйра Патрік Вієйра Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі
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