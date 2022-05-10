"Це був шок. Пам’ятаю, як прокинувся і прочитав повідомлення від дружини: "Денисе, у нас почалася війна". Я мешкав у номері з Андрієм Ткачуком. Розбудив його і сказав: "Андрію, прокидайся. В Україні війна". Він не повірив. Я теж до кінця не вірив, поки ми не почали читати новини. Це було дуже жахливо", – каже Кожанов.

Екс-гравець Карпат та Львова віддав життя за Україну у війні з Росією

На момент нападу Росії львівські Карпати перебували на зборах у Туреччині. Кожанов каже, що думки про футбол відійшли на дальній план: "Було дуже важко концентруватися на футболі. Усі сиділи в телефонах, читали новини. Нам було не до футболу. Проте ми знаходили у собі сили, трохи тренувалися".

Капітан "зелено-білих" зізнається, що підступна атака Росії 24 лютого виявилася цілковитою несподіванкою. "Ніхто не міг подумати, що розпочнеться повномасштабна війна. Зараз, у такий час, розпочинати війну… Не уявляв, що хтось може додуматися до такого. Але бачимо, що там не дуже адекватні люди. Залишається тільки підтримувати наших воїнів, які роблять дуже багато для країни", – вважає Кожанов.

Також Денис пригадав момент повернення Карпат до Львова – делегація "левів" прилетіла в Україну 11 березня: "Було трохи тривожно. Але ми повинні були, адже це наша країна. Ми маємо допомагати нашим бійцям – навіть через благодійні турніри".

Фактично рідним містом для Кожанова є Маріуполь, де він розпочинав займатися футболом, а згодом захищав кольори провідної команди приазовського міста. "Дуже боляче дивитися на це. У мене там багато друзів та знайомих. Є чимало людей, які не можуть зв’язатися зі своїми рідними. Там немає ні зв’язку, ні харчів, ні води. Багато знайомих просто сідали в автомобіль, який вже був без вікон. Телефонували і просили про допомогу, просили передати одяг. Наш клуб допомагав, мої друзі – усім величезне дякую", – сказав Кожанов у коментарі проекту "Ще прийде час".

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